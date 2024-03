Les associations sportives investissent les musées senlisiens ! Musée d’art et d’archeologie de Senlis Senlis, samedi 18 mai 2024.

Les associations sportives investissent les musées senlisiens ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée d’art et d’archeologie de Senlis Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Dans le cadre de l’année olympique et de l’exposition « Corps à corps – Combats et luttes dans le sport », les associations senlisiennes jouent le jeu et investissent les musées pour des démonstrations sportives :

– Au musée d’Art et d’Archéologie, de 19h à 20h : démonstration d’escrime au sous-sol du musée dans les collections archéologiques et de Qi Gong au milieu des peintures du premier étage.

– Devant le musée de la Vénerie, dans le parc du Château royal : démonstrations de tir à l’arc, par la Compagnie du Montauban.

Musée d’art et d’archeologie de Senlis Place Notre-Dame, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 344248672 http://www.musees-senlis.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-dArt-et-dArch%C3%A9ologie-de-Senlis/277638962314964;https://plus.google.com/u/0/b/108984090676076405979/+Mus%C3%A9edArtetdArch%C3%A9ologieSenlis/posts Installé dans l’ancien palais épiscopal, à proximité immédiate de la cathédrale, le musée d’Art et d’Archéologie a récemment fait l’objet d’une importante campagne de rénovation. Au sous-sol, le visiteur découvre les vestiges d’une villa gallo-romaine sur laquelle a été bâti le palais. L’autre section, une belle cave voutée, abrite la mise en scène du spectaculaire ensemble d’ex-voto gallo-romains exhumés lors des fouilles du temple de guérison de la forêt d’Halatte, proche de Senlis. Les collections archéologiques et la sculpture médiévale se déploient au rez-de-chaussée. A l’étage sont présentées les peintures XVIIe au XXe siècle, avec deux pôles importants : Thomas Couture, maître de Manet et auteur des Romains de la décadence (musée d’Orsay), et les Primitifs modernes avec notamment Séraphine Louis dite Séraphine de Senlis.

© Musée d’art et d’archeologie de Senlis

© L. Cure