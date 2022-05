Les associations en fête Allauch, 1 mai 2022, Allauch.

Les associations en fête Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch

2022-05-01 – 2022-05-01 Rues du vieux village Rues du vieux Village

Allauch Bouches-du-Rhône

Venez découvrir nos associations culturelles, traditionnelles, caritatives, de jumelage, des anciens combattants, de handicap, des écoles, de secours (pompiers…), de protection de la nature et animalières présentes sur la commune.



Fête des associations le dimanche 1er mai : l’OM Bus Tour fait escale à Allauch de 14h30 à 19h sur le Cours du 11 Novembre !

En marge de la fête des associations, retrouvez sur le Cours du 11 Novembre, le bus de l’Olympique de Marseille dimanche 1er mai de 14h30 à 19h, l’occasion de plonger dans l’univers du club et de tenter de remporter des lots exceptionnels.



Démonstrations des pompiers, de dressage de chiens, de magie… Plus de 70 associations de notre commune seront présentes pour le retour de cette journée dédiée à la découverte ou à la redécouverte de la diversité et de la vitalité de notre tissu associatif !

Le village, spécialement piéton pour l’occasion, accueillera les associations culturelles, traditionnelles, caritatives, de jumelage, des anciens combattants, de handicap, des secours (pompiers), de protection de la nature et animalières.

De nombreuses animations et démonstrations sont également prévues : chants, danses folkloriques, théâtre, magie, dressage de chiens et démonstrations par les jeunes sapeurs-pompiers !

Pour les amateurs de foot et les supporters, le bus de l’OM fera aussi escale à Allauch et vous proposera de remporter de nombreux lots !

Au programme :

10h20 Jeunes Sapeurs-Pompiers Volontaires

Lei Ami d’Alau (podium et déambulation) Folklore Provençal

L’Allaudienne imitation de chant d’oiseaux

Les Nissiotes Danse grecques Folklore Grec

L’Atelier Virgule (Fantaisie féminine) Théâtre

Les Tambourinaire (podium et déambulation) Folklore Provençal

Promotion culturelle Allaudienne Théâtre

Amicizia Corsa Chant polyphonique Chant

11h45 Dressage de chiens

12h00 Mise à l’honneur de bénévoles engagés par Monsieur le Maire, Lionel de Cala, suivi d’une démonstration du vice-champion du monde de pizza, l’Allaudien Matthieu Boisseau

13h30 Les Magiciens du Garlaban Magie

Allauch pour Passion (chanteur TOMMY) chant

Groupe Folklorique Santa Maria Folklore Portugais

Delphine MAILLAND (4 chansons) Chant

Philing 13 (3 chansons) Chant

15h00 Le Théâtre du Terroir Théâtre Provençal

Des Cordes et des Voix Chant

Les associations en fête

Venez découvrir nos associations culturelles, traditionnelles, caritatives, de jumelage, des anciens combattants, de handicap, des écoles, de secours (pompiers…), de protection de la nature et animalières présentes sur la commune.



Fête des associations le dimanche 1er mai : l’OM Bus Tour fait escale à Allauch de 14h30 à 19h sur le Cours du 11 Novembre !

En marge de la fête des associations, retrouvez sur le Cours du 11 Novembre, le bus de l’Olympique de Marseille dimanche 1er mai de 14h30 à 19h, l’occasion de plonger dans l’univers du club et de tenter de remporter des lots exceptionnels.



Démonstrations des pompiers, de dressage de chiens, de magie… Plus de 70 associations de notre commune seront présentes pour le retour de cette journée dédiée à la découverte ou à la redécouverte de la diversité et de la vitalité de notre tissu associatif !

Le village, spécialement piéton pour l’occasion, accueillera les associations culturelles, traditionnelles, caritatives, de jumelage, des anciens combattants, de handicap, des secours (pompiers), de protection de la nature et animalières.

De nombreuses animations et démonstrations sont également prévues : chants, danses folkloriques, théâtre, magie, dressage de chiens et démonstrations par les jeunes sapeurs-pompiers !

Pour les amateurs de foot et les supporters, le bus de l’OM fera aussi escale à Allauch et vous proposera de remporter de nombreux lots !

Au programme :

10h20 Jeunes Sapeurs-Pompiers Volontaires

Lei Ami d’Alau (podium et déambulation) Folklore Provençal

L’Allaudienne imitation de chant d’oiseaux

Les Nissiotes Danse grecques Folklore Grec

L’Atelier Virgule (Fantaisie féminine) Théâtre

Les Tambourinaire (podium et déambulation) Folklore Provençal

Promotion culturelle Allaudienne Théâtre

Amicizia Corsa Chant polyphonique Chant

11h45 Dressage de chiens

12h00 Mise à l’honneur de bénévoles engagés par Monsieur le Maire, Lionel de Cala, suivi d’une démonstration du vice-champion du monde de pizza, l’Allaudien Matthieu Boisseau

13h30 Les Magiciens du Garlaban Magie

Allauch pour Passion (chanteur TOMMY) chant

Groupe Folklorique Santa Maria Folklore Portugais

Delphine MAILLAND (4 chansons) Chant

Philing 13 (3 chansons) Chant

15h00 Le Théâtre du Terroir Théâtre Provençal

Des Cordes et des Voix Chant

Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch

dernière mise à jour : 2022-04-30 par