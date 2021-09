Tourcoing La Plaine Images Nord, Tourcoing Les assises de l’égalité La Plaine Images Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Les assises de l'égalité

La Plaine Images, le vendredi 22 octobre

La Plaine Images, le vendredi 22 octobre à 09:00

Table ronde, ateliers et stands sur le thème de l’égalité. Rencontre avec des entreprises et associations engagées pour l’emploi des femmes. Sensibilisation au numérique. 2 liens pour les inscriptions (Matin et Après-midi).

La Plaine Images 99a boulevard descat Tourcoing

2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T16:00:00

