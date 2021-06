Suze Suze Drôme, Suze Les assiettes gourmandes Suze Suze Catégories d’évènement: Drôme

Suze

Les assiettes gourmandes Suze, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Suze. Les assiettes gourmandes 2021-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-31 20:00:00 20:00:00 Les Batailles Domaine Peylong

Suze Drôme Suze EUR 8 8 Une assiette gourmande salé (issu des producteurs de la vallée de la Gervanne) avec un verre de vin bio du domaine. Vous profiterez d’une ambiance calme et paisible dans une vallée préservée (Gervanne, site natura 2000, Biovallée). flombard@peylong.com +33 6 02 50 83 64 http://www.peylong.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Suze Étiquettes évènement : Autres Lieu Suze Adresse Les Batailles Domaine Peylong Ville Suze lieuville 44.75633#5.11988