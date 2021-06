Les Assembllées Galèzes Les Assembllées Galèzes | La Prénessaye, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, La Prénessaye.

du dimanche 11 juillet 2021 au dimanche 18 juillet 2021

**Les Assembllées Galèzes** sont depuis 1979, le seul festival organisé en milieu rural et consacré intégralement à la culture de Haute-Bretagne (dite Gallèse). C’est un festival d’éducation populaire qui combine des stages de longue durée avec des animations et des spectacles ; le tout dans une ambiance de convivialité et de simplicité qui ne s’est jamais démentie. La notoriété du festival s’est développée. Il accueille chaque année au début du mois de juillet une centaine de stagiaires dans une ambiance de vacances. L’originalité des Assembiés tient à la fois à la multiplicité des instruments et pratiques proposés et à la formule «festival» qui prose chaque année des créations originales et innovantes. En dehors des stages la personne qui le souhaite peut improviser des «bœufs» musicaux avec d’autres stagiaires, d’autres instruments, enrichissant ainsi sa pratique et multipliant ses expériences. De plus en plus de festivaliers ont pris conscience de cette possibilité et c’est une des raisons du succès du festival. Le bourg de La Prénessaye résonnera de mélodies, tous les soirs, bien après la clôture des stages. Programme, renseignements et inscriptions sur [assembllees-galezes.bzh](https://assembllees-galezes.bzh/start)

Forfait CVL 400 €

Festival de Musique et de Culture de Haute-Bretagne

Les Assembllées Galèzes | La Prénessaye Place de la Mairie, 22255 La Prénessaye La Prénessaye Côtes d’Armor



