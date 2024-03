Les Assassines Crise – de et par Rosemonde Cathala et Sandrine Villeroux Ciné-Théâtre de l’Octav Vic-en-Bigorre, vendredi 5 avril 2024.

Les Assassines Crise – de et par Rosemonde Cathala et Sandrine Villeroux Découvrez douze sketchs interprétés en interaction avec des jeux vidéo créés exclusivement pour le spectacle ! Vendredi 5 avril, 20h30 Ciné-Théâtre de l’Octav – 15€ tarif Adulte

– 10€ tarif plein Jeune (-25 ans – éligible au Pass Culture)

– 5€ tarif réduit Jeune (-15 ans et étudiant sur présentation de la carte) – Spectacle à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:45:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:45:00+02:00

Qu’est-ce que ça donne quand un duo de femmes en pleine crise de la cinquantaine – un peu clownes sur les bords – cherche pour des raisons « psycho-pédago-éducatives » à comprendre l’univers de leur enfant, véritable « geek » ? Une addiction contagieuse déclinée par le biais de douze sketchs interprétés en interaction avec des jeux vidéo créés exclusivement pour le spectacle.

Nouvelles technologies, écologie, déterminisme, préjugés… Autant de sujets qu’Adèle et Jo aborderont en mode « gameuse » où chacune va se raccrocher à ses certitudes sans pour autant qu’elles soient garantes d’une vérité !

Spectacle à partir de 12 ans

Ciné-Théâtre de l’Octav Place corps Franc Pommiès 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 31 68 84 »}]