Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos 15 15 EUR Qu’est-ce que ça donne quand deux mères d’ados cherchent pour des raisons «psycho-pédago-éducatives » à comprendre l’univers de leur enfant, véritable « geek» ? Une addiction contagieuse déclinée par le biais de douze sketchs

de café-théâtre réunis en une seule pièce : LES ASSASSINES CRISE (Clin d’œil au célèbre jeu vidéo : Assassin’s Creed). Où le jeu vidéo devient le dernier exutoire de nos contradictions sociétales… Attention jauge limitée ! Merci de votre soutien.

Ouverture du café-théâtre à 19h.

