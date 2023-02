Les Art’Zimutes LA PLAGE VERTE CHERBOURG OCTEVILLE Catégories d’Évènement: Cherbourg-Octeville

Les Art'Zimutes LA PLAGE VERTE, 30 juin 2023, CHERBOURG OCTEVILLE. Les Art'Zimutes LA PLAGE VERTE. Un spectacle à la date du 2023-06-30 à 00:00 (2023-06-30 au ). Tarif : 46.0 à 46.0 euros. PASS 1 JOUR / SAMEDI 1er JUILLET Gratuit pour les moins de 11 an(s) Les art'zimutés 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2023 HÉTÉROCLITE Hétéroclite par sa programmation, dépassant le simple rendez-vous musical en proposant des spectacles, des rendez-vous pour les musiciens amateurs et un festival dédié au jeune public à travers « la boom des art'zi » ÉTHIQUE Depuis 2010, le festival tend vers une éco-mainfestation en mettant un grand nombre d'action en place afin d'allier organisation d'un événement et développement durable. Toilettes sèches, gobelets réutilisables, tri sélectif, promotion des transports doux, action nationale drastic on plastic. Depuis 2021, la question de l'équilibre hommes/femmes fait partie des préoccupations de la commisison de programmation HUMAIN Implanté sur le territoire du Cotentin dans le département de la manche, le festival a su fédérer plusieurs générations de festivaliers. Humain, de part sa taille, la possibilité de croiser de vielles connaissances mais aussi de venir en famille nous pousse à maintenir cette jauge de proximité. La taille humaine du festival nous permet de proposer un accueil de qualité pour le public, les partenaires et les artistes. Votre billet est ici LA PLAGE VERTE CHERBOURG OCTEVILLE Port Chantereyne Manche

