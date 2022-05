Les Arts’Osés Esplanade du Château de Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Les Arts’Osés Esplanade du Château de Thouars, 24 juin 2022, Thouars. Les Arts’Osés

du vendredi 24 juin au samedi 25 juin à Esplanade du Château de Thouars

Au programme sur 2 jours, Bass Tong, MB14, la P’tite Fumée, Kuma, HK, l’Entourloop, Tha Trickaz, démo sports urbains, battle break dance, …

8€ plein tarif, 5€ en réduit

Festival Cultures Urbaines et Diversité Esplanade du Château de Thouars 3 av des martyrs de la résistance 79100 Thouars Thouars Thouars Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T18:30:00 2022-06-24T23:59:00;2022-06-25T18:00:00 2022-06-25T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Esplanade du Château de Thouars Adresse 3 av des martyrs de la résistance 79100 Thouars Ville Thouars lieuville Esplanade du Château de Thouars Thouars Departement Deux-Sèvres

Esplanade du Château de Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Les Arts’Osés Esplanade du Château de Thouars 2022-06-24 was last modified: by Les Arts’Osés Esplanade du Château de Thouars Esplanade du Château de Thouars 24 juin 2022 Esplanade du Château de Thouars Thouars Thouars

Thouars Deux-Sèvres