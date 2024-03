Les Arts Souillent fêtent la musique Dans l’œil du silo Saintes, vendredi 21 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T17:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-22T00:00:00+02:00 – 2024-06-22T02:00:00+02:00

Fête de la musique 2024 by Les Arts Souillent, dans l’oeil du silo !

L’association » Les Arts Souillent » vous organise une Scène Électronique à Saintes.

Des artistes locaux & éclectiques !

Les Arts Souillent : qui sommes-nous ? Nous sommes une association à but non lucratif, œuvrant pour la musique, dans le respect et la tolérance. Ouverts, nous proposons tous genres musicaux. Nous cherchons à encourager les nouveaux talents de la scène électronique et des nouveaux courants. Nous mettons à l’honneur notre région et l’art musical au travers de différents évènements !

Facebook : https://www.facebook.com/artsouillent

Contact : contact.artssouillent@gmail.com

Instagram : https://www.instagram.com/lesartssouillent/?img_index=1

https://www.helloasso.com/associations/les-arts-souillent/adhesions/bulletin-2024

Présentation :

La Fête de la musique a été fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Elle s’adresse à tous les publics et contribue à familiariser à toutes les expressions musicales les jeunes et les moins jeunes de toutes conditions sociales.

Dans l'œil du silo 97 rue de taillebourg Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 07 82 62 27 48 Association Culturelle Saintaise.

Nous favorisons des activités dans un ancien silo à grain de 1937. gare, parkings tout véhicules.

