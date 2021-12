Champagnac-de-Belair Médiathèque Champagnac-de-Belair Champagnac-de-Belair, Dordogne Les arts s’emmèlent Médiathèque Champagnac-de-Belair Champagnac-de-Belair Catégories d’évènement: Champagnac-de-Belair

le vendredi 21 janvier 2022 à Médiathèque Champagnac-de-Belair Pass sanitaire, masque obligatoire

Mélangez le 4ème art, avec un zeste de 6ème art puis enrobez le tout avec le 3ème art vous obtiendrez une soirée inoubliable : Aimons les Arts ! Médiathèque Champagnac-de-Belair Place du général De Gaulle 24530 Champagnac-de-Belair Champagnac-de-Belair Dordogne

2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T20:00:00;2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T20:30:00;2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T21:00:00

