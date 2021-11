Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LES ARTS RENAISSANTS: CAFÉ ZIMMERMANN, ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN ET LES SAQUEBOUTIERS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne 11 EUR 11 30 Véritable feu d’artifice vocal et instrumental, ce programme réunit trois ensembles d’exception pour célébrer Noël. Les cordes de Café Zimmermann s’allient aux cuivres des Sacqueboutiers et aux voix de l’Ensemble Clément Janequin

dirigé par Dominique Visse pour vous proposer des partitions éclatantes de joie ! L’association Les Arts Renaissants organise des concerts dans des lieux prestigieux et atypiques du centre-ville toulousain ! les-arts-renaissants@wanadoo.fr +33 5 61 25 27 32 http://www.arts-renaissants.fr/ Véritable feu d’artifice vocal et instrumental, ce programme réunit trois ensembles d’exception pour célébrer Noël. Les cordes de Café Zimmermann s’allient aux cuivres des Sacqueboutiers et aux voix de l’Ensemble Clément Janequin

