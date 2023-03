La gravure sur verre, l’art de sublimer les objets en verre du quotidien Les Arts Gravés Maryline Castéran, 27 mars 2023, Lézardrieux.

La gravure sur verre, l’art de sublimer les objets en verre du quotidien 27 mars – 2 avril Les Arts Gravés Maryline Castéran

Les portes de l’atelier s’ouvrent pour vous faire découvrir la gravure sur verre traditionnelle pratiquée à la Renaissance par les graveurs vénitiens.

Les notables, aristocrates et familles royales faisaient graver leurs armoiries, leurs initiales sur leur vaisselle du quotidien, ce qui la rendait unique et précieuse.

Les graveurs étaient considérés comme de véritables artistes, au même titre que les peintres.

Leur unique outil : un porte-mine à pointe diamantée : le diamant vient inciser le verre et créer une trace plus ou moins blanche en fonction de la pression exercée. L’art consiste à dessiner avec de subtils dégradés de blancs, en recherche permanente des zones de lumière, le verre non gravé restant les zones d’ombre. Deux techniques sont utilisées : la hachure et le pointillage. Soit le graveur va tirer des traits très fins, toujours dans le même sens, soit il va venir piquer le verre par de multiples petits points. Les deux techniques donnent des résultats d’une finesse que le graveur électrique n’égalera jamais.

Les Arts Gravés Maryline Castéran 8 rue Kerilis 22740 LEZARDRIEUX Lézardrieux 22740 Côtes-d'Armor Bretagne

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

gravure sur verre pointe diamantée

Les Arts Gravés Maryline Castéran