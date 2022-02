Les Arts Florissants, William Christie, Léa Desandre, Thomas Dunford – Festival de Rocamadour Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour

Les Arts Florissants, William Christie, Léa Desandre, Thomas Dunford – Festival de Rocamadour Rocamadour, 18 août 2022, Rocamadour. Les Arts Florissants, William Christie, Léa Desandre, Thomas Dunford – Festival de Rocamadour Rocamadour

2022-08-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-18

Rocamadour Lot Henry PURCELL

Henry LAWES

Samuel BARBER

Aaron COPLAND

Ned ROREM

Michel LAMBERT

Marc-Antoine CHARPENTIER

Reynaldo HAHN

Fromentin HALEVY

Francis POULENC

Maurice RAVEL

Claudio MONTEVERDI

Luigi ROSSI

François COUPERIN

Antoine FORQUERAY

Robert de VISEE

Claude DEBUSSY

John DOWLAND Distribution

Les arts Florissants

William Christie, clavecin

Léa Desandre, mezzo-soprano

Thomas Dunford, théorbe Henry PURCELL

Henry LAWES

Samuel BARBER

Aaron COPLAND

Ned ROREM

Michel LAMBERT

Marc-Antoine CHARPENTIER

Reynaldo HAHN

Fromentin HALEVY

Francis POULENC

Maurice RAVEL

Claudio MONTEVERDI

Luigi ROSSI

François COUPERIN

Antoine FORQUERAY

Robert de VISEE

Claude DEBUSSY

John DOWLAND ©LéaDesandre

Rocamadour

dernière mise à jour : 2022-02-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rocamadour Autres Lieu Rocamadour Adresse Ville Rocamadour lieuville Rocamadour Departement Lot

Rocamadour Rocamadour Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocamadour/

Les Arts Florissants, William Christie, Léa Desandre, Thomas Dunford – Festival de Rocamadour Rocamadour 2022-08-18 was last modified: by Les Arts Florissants, William Christie, Léa Desandre, Thomas Dunford – Festival de Rocamadour Rocamadour Rocamadour 18 août 2022 Lot Rocamadour

Rocamadour Lot