### Portes ouvertes des ateliers d’artistes de Toulouse et de ses environs **Après quatre éditions réussies et à la demande des artistes participants, l’association Les Arts En Balade passe à la vitesse supérieure : l’ouverture des ateliers d’artistes se déroulera désormais tous les ans. Les dates restent inchangées : le dernier week-end de septembre.** 2021 marque une année de transition. Les artistes présents à l’édition 2020 ouvrent à nouveau leurs portes pour ce week-end exceptionnel. Ils vous attendent pour vous présenter leurs nouvelles oeuvres, après une année longue et difficile. Leurs domaines de création couvrent la peinture, le volume, la photographie, les arts graphiques, la vidéo, l’installation et les arts numériques. Cette déambulation à travers le Grand Toulouse des plasticiens permet aux curieux, amateurs d’art et collectionneurs d’appréhender le large panorama de la création actuelle et constitue une occasion unique de rencontres et d’échanges avec des artistes : dans l’atmosphère toujours singulière de leur atelier, ils vous dévoilent leurs oeuvres, processus de création, techniques, médiums… Une centaine d’artistes dont huit collectifs participeront à l’édition 2021, répartis dans 68 lieux dans les différents quartiers de Toulouse et huit communes alentour. Pour « agrémenter » l’événement, plusieurs ateliers proposeront des moments festifs : performances artistiques, concerts, lectures, apéros ### L’évènement en chiffres * [100 artistes](https://lesartsenbaladeatoulouse.org/ledition-2021/les-artistes-participants/), [68 ateliers](https://lesartsenbaladeatoulouse.org/ledition-2021/localiser-ateliers-arts-en-balade/) dont 8 ateliers collectifs et 3 autres lieux (Canal Sud, Le Domaine du Falcou et La Palette des Possibles). * Une quinzaine de disciplines représentées : peinture, photographie, sculpture, gravure, céramique, installation…) * 19 quartiers à Toulouse * 8 communes aux alentours : Balma, Beauzelle, Colomiers, Fenouillet, Lacroix-Falgarde, Launaguet, Tournefeuille, Saint-Jean de Lherm. ![]() ### Plus d’infos [La localisation des ateliers, par quartiers et communes, ainsi que les portfolios des artistes sont disponibles sur le site des Arts En Balade](https://lesartsenbaladeatoulouse.org) ![]() ### Infos pratiques Les ateliers sont ouverts du samedi 25 au dimanche 26 septembre 2021 : samedi de 13h à 21h et dimanche de 11h à 20h.

Une manifestation gratuite ouverte à toutes et tous

Galerie 3.1 Rue Jules Chalande, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



