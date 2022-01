Les arts du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Catégories d’évènement: Charnay-lès-Mâcon

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire EUR 0 0 La salle du Vieux Temple, et ses murs en pierre, serviront d’écrin à une exposition collective d’artistes régionaux.

Un rendez-vous organisé de manière périodique, une galerie éphémère, où sculptures et œuvres d’art contemporaines pourront dialoguer, apportant au public un regard sur l’art à chaque fois renouvelé. Pour cette exposition place à trois artistes qui ont fait de la récupération de matériaux et du détournement d’objets leurs spécialités : Eric Clavel, Gko et Miguel Correia. communication@charnay.com La salle du Vieux Temple, et ses murs en pierre, serviront d’écrin à une exposition collective d’artistes régionaux.

