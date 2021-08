Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Les arts du feu Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Les arts du feu Nay, 18 septembre 2021, Nay. Les arts du feu 2021-09-18 16:00:00 – 2021-09-18 19:00:00 La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie

Nay Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre de la première édition des “arts du feu”, Alexandre Voltière vous propose des démonstrations aux techniques de fer forgé. Dans le cadre de la première édition des “arts du feu”, Alexandre Voltière vous propose des démonstrations aux techniques de fer forgé. Dans le cadre de la première édition des “arts du feu”, Alexandre Voltière vous propose des démonstrations aux techniques de fer forgé. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Ville Nay