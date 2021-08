Montaut Montaut Montaut, Pyrénées-Atlantiques Les arts du feu Montaut Montaut Catégories d’évènement: Montaut

Pyrénées-Atlantiques

Les arts du feu Montaut, 11 septembre 2021, Montaut. Les arts du feu 2021-09-11 15:00:00 – 2021-09-11

Montaut Pyrénées-Atlantiques Montaut Projection du film documentaire « La Chaux » de Jacky Tujague, suivie d’un échange en présence d’Etienne Lavigne , architecte du patrimoine, et Maxime Saint-Germes, auteur d’une étude sur les fours à chaux de Montaut. Projection du film documentaire « La Chaux » de Jacky Tujague, suivie d’un échange en présence d’Etienne Lavigne , architecte du patrimoine, et Maxime Saint-Germes, auteur d’une étude sur les fours à chaux de Montaut. Projection du film documentaire « La Chaux » de Jacky Tujague, suivie d’un échange en présence d’Etienne Lavigne , architecte du patrimoine, et Maxime Saint-Germes, auteur d’une étude sur les fours à chaux de Montaut. dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Montaut, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Montaut Adresse Ville Montaut lieuville 43.12393#-0.19685