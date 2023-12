Stage d’aquarelle avec Sofia Johannissen « Peindre les ciels de nuits d’hiver et les aurores boréales » Les Arts du Bout Les Arques Catégories d’Évènement: Les Arques

Lot Stage d’aquarelle avec Sofia Johannissen « Peindre les ciels de nuits d’hiver et les aurores boréales » Les Arts du Bout Les Arques, 27 décembre 2023, Les Arques. Les Arques Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 10:00:00

fin : 2023-12-27 15:00:00 Venez découvrir quelques astuces pour peindre des ciels de nuit d’hiver, avec des étoiles, des flocons de neige et pourquoi pas des aurores boréales !.

Venez découvrir quelques astuces pour peindre des ciels de nuit d’hiver, avec des étoiles, des flocons de neige et pourquoi pas des aurores boréales !

Accessible à tous niveaux, débutants comme peintres expérimentés.

Si vous êtes débutant, il suffit de me le préciser lors de votre inscription. Tout le matériel est fourni. Places limitées !

Adultes et jeunes à partir de 12 ans. 65 EUR.

Les Arts du Bout

Les Arques 46250 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-18 par OT Cazals-Salviac Détails Catégories d’Évènement: Les Arques, Lot Autres Code postal 46250 Lieu Les Arts du Bout Adresse Les Arts du Bout Ville Les Arques Departement Lot Lieu Ville Les Arts du Bout Les Arques Latitude 44.583809 Longitude 1.26433199 latitude longitude 44.583809;1.26433199

Les Arts du Bout Les Arques Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-arques/