Ateliers d’aquarelle avec Sofia Johannissen « Peintures miniatures / Cartes de voeux personnalisées » Les Arts du Bout Les Arques, 26 novembre 2023, Les Arques.

Les Arques,Lot

Cette année, envoyez des cartes de voeux peintes à la main à vos proches !

Nous réaliserons des peintures miniatures (décorées avec des paillettes par exemple ).

Vous choisirez parmi plusieurs sujets, ceux qui vous inspirent : petits paysages hivernaux, décorations de Noël, animaux…..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 13:00:00. .

Les Arts du Bout

Les Arques 46250 Lot Occitanie



This year, send hand-painted greetings cards to your loved ones!

We’ll make miniature paintings (decorated with glitter, for example).

You can choose from a range of subjects to inspire you: small winter landscapes, Christmas decorations, animals….

Este año, ¡envía tarjetas de felicitación pintadas a mano a tus seres queridos!

Haremos cuadros en miniatura (decorados con purpurina, por ejemplo).

Puedes elegir entre varios temas para inspirarte: pequeños paisajes invernales, adornos navideños, animales….

Schicken Sie dieses Jahr handgemalte Grußkarten an Ihre Lieben!

Wir werden Miniaturgemälde anfertigen (z. B. mit Glitzer verziert ).

Sie können aus verschiedenen Themen auswählen, die Sie inspirieren: kleine Winterlandschaften, Weihnachtsdekorationen, Tiere….

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Cazals-Salviac