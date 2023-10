Stages d’aquarelle avec Sofia Johannissen « Peindre les arbres » Les Arts du Bout Les Arques, 22 octobre 2023, Les Arques.

Les Arques,Lot

« Peindre les arbres » : Dans ce stage, nous allons aborder plusieurs techniques pour peindre des arbres à l’aquarelle.

Vous allez pouvoir vous entraîner avec des astuces ludiques et surprenantes, et découvrir plusieurs styles à travers des photos de réalisations de divers aquarellistes..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 15:00:00. 115 EUR.

Les Arts du Bout

Les Arques 46250 Lot Occitanie



« Painting trees »: In this workshop, we’ll cover several techniques for painting trees in watercolor.

You’ll be able to practice fun and surprising tricks, and discover different styles through photos of work by various watercolorists.

« Pintar árboles »: En este curso, veremos varias técnicas para pintar árboles en acuarela.

Podrás practicar con consejos divertidos y sorprendentes, y descubrir diferentes estilos a través de fotos de obras de varios acuarelistas.

« Bäume malen »: In diesem Workshop werden wir uns mit verschiedenen Techniken beschäftigen, um Bäume mit Aquarellfarben zu malen.

Sie werden mit spielerischen und überraschenden Tricks üben und anhand von Fotos von Arbeiten verschiedener Aquarellisten verschiedene Stile kennen lernen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Cazals-Salviac