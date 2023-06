Stages d’aquarelle avec Sofia Johannissen « Peindre l’eau, la mer, les vagues, … » Les Arts du Bout Les Arques, 21 juin 2023, Les Arques.

Les Arques,Lot

« Peindre l’eau, la mer, les vagues, … »

Apprenez à représenter des reflets sur l’eau, ou l’écume des vagues à l’aquarelle !

Sachant qu’en aquarelle, la peinture blanche n’existe pas, donc le blanc c’est forcément le blanc du papier….

2023-06-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-21 15:00:00. 65 EUR.

Les Arts du Bout

Les Arques 46250 Lot Occitanie



« Painting water, the sea, waves, … »

Learn how to represent reflections on water, or the foam of waves in watercolor!

Remember that in watercolor, there’s no such thing as white paint, so white is necessarily the white of the paper…

« Pintar el agua, el mar, las olas… »

¡Aprende a representar reflejos en el agua, o la espuma de las olas en acuarela!

Recuerda que en acuarela no existe la pintura blanca, por lo que el blanco es necesariamente el blanco del papel…

« Wasser, das Meer, die Wellen malen … »

Lernen Sie, Reflexionen auf dem Wasser oder den Schaum der Wellen mit Aquarellfarben darzustellen!

Beachten Sie, dass es in der Aquarellmalerei keine weiße Farbe gibt, so dass das Weiß zwangsläufig das Weiß des Papiers ist…

