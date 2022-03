Les arts d’Oisel Salle Guy-de-Maupassant La Neuville-Chant-d'Oisel Catégories d’évènement: La Neuville-Chant-d'Oisel

Du 12 au 20 mars 2022, la salle Guy de Maupassant accueillera la 8ème édition des Arts d’Oisel dont le fil conducteur sera « errance ». Une vingtaine d’artistes exposeront leurs œuvres (tableaux, sculptures, dessins, photographies…) au public et aux enfants des écoles neuvillaises. Le salon sera ouvert tous les jours de 14h30 à 18h. Les matinées seront exclusivement réservées aux écoles. La commune accueillera également l’exposition « hors les murs » 2021 de la commune de Belbeuf sur les grilles de La Maupassière. Le vernissage aura lieu le samedi 12 mars à 17h30 dans la salle Guy de Maupassant en présence du Conseil Municipal et des artistes. **Seront présents :** Ina ADENEUER –Wen Yu AYMARD – Mireille BESANCON – DÂB DÂB – Karine BUQUET – Florent DEVAUCHEL – Sophie EUGENE – Anouck GIBAULT – Martine GOUPIL – Martine GUILLOU – Philippe HELIE – Laure KETFA – K MELEON – Claire LEZE-SCHMITE – PALETTO – PASQUALINI Alex – Gérard ROBINE – Dana ROBINS – Laurent SOULET – YAOX

