Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines LES ARTS DE L’ISLAM : TURQUIE, IRAN, ASIE CENTRALE (CYCLE CHRONOLOGIQUE – 2ème PARTIE) Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

LES ARTS DE L’ISLAM : TURQUIE, IRAN, ASIE CENTRALE (CYCLE CHRONOLOGIQUE – 2ème PARTIE) Université Ouverte de Versailles, 10 novembre 2021, Versailles. LES ARTS DE L’ISLAM : TURQUIE, IRAN, ASIE CENTRALE (CYCLE CHRONOLOGIQUE – 2ème PARTIE)

Université Ouverte de Versailles, le mercredi 10 novembre à 14:30

Les Turcs Seldjoukides en Asie mineure : mosquées, medrese, mausolées, caravansérails et décors de céramique PAR ANNE-MARIE TEREL, CONFÉRENCIÈRE AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, DIPLÔMÉE DE L’INSTITUT D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DE PARIS IV-SORBONNE ET DE L’ECOLE DES LANGUES ORIENTALES.

Sur inscription – Cycle de 8 conférences Tarif Versaillais : 96.16 € – Non Versaillais : 120.20€

Les Turcs Seldjoukides en Asie mineure : mosquées, medrese, mausolées, caravansérails et décors de céramique Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T14:30:00 2021-11-10T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Université Ouverte de Versailles Versailles