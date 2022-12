Les Arts de la Table Beautiran, 30 novembre 2022, Beautiran .

Les Arts de la Table

5 Rue de Balambits Musée des Techniques Beautiran Gironde Musée des Techniques 5 Rue de Balambits

2022-11-30 – 2022-11-30

Musée des Techniques 5 Rue de Balambits

Beautiran

Gironde

Aux côtés des expositions permanentes et thématiques, une nouvelle et merveilleuse collection de porcelaines d’Art est venue garnir les vitrines du Musée et compléter avec élégance les superbes services de table mis en scène sur de magnifiques nappes brodées main.

Manufactures de Gien, Sèvres, Limoges, etc… et vaisselle basque voisinent avec harmonie et l’histoire de la porcelaine n’aura plus de secret pour les visiteurs.

Musée des Techniques 5 Rue de Balambits Beautiran

