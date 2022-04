Les arts de la rue – Spectacle “Truelle destin” Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Le Tréport Seine-Maritime “Un duo clownesque qui aborde des thèmes comme l’immigration, la maladie ou l’amitié. Un spectacle qui a la noblesse des pierres de taille”

Ce spectacle est le 1er rendez-vous des arts de la rue sur le territoire des Villes Soeurs organisés par les ville du Tréport, Mers-les-Bains, Eu, Ault et Criel-sur-Mer du 30 juillet au 7 août. “Un duo clownesque qui aborde des thèmes comme l’immigration, la maladie ou l’amitié. Un spectacle qui a la noblesse des pierres de taille”

