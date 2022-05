Les arts de la Renaissance au Portugal : actualités de la recherche Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Les arts de la Renaissance au Portugal : actualités de la recherche Château de Fontainebleau,vestibule Serlio, 5 juin 2022, Fontainebleau. Les arts de la Renaissance au Portugal : actualités de la recherche

Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, le dimanche 5 juin à 11:00

Les arts produits au Portugal aux XVe et XVIe siècles ont généré une littérature en trois temps. Le premier, avec Francisco de Holanda (1548), célèbre quelques noms d’artistes. Le deuxième, amorcé par Rackzynski (1846-1847), reconstruit une histoire de l’art portugais. Le troisième, depuis les années 1970, replace la production dans les échanges européens et extra-européens, comme l’illustrent le livre de Kubler sur l’architecture (1972) et l’exposition “Primitivos Portugueses” (2010-2011). Quels sont les chantiers actuels de la recherche ? C’est cette question qui guidera la table ronde. _ Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Adresse Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Les arts de la Renaissance au Portugal : actualités de la recherche Château de Fontainebleau,vestibule Serlio 2022-06-05 was last modified: by Les arts de la Renaissance au Portugal : actualités de la recherche Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Château de Fontainebleau,vestibule Serlio 5 juin 2022 Château de Fontainebleau Fontainebleau vestibule Serlio Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne