Les arts de la haute Lande exposition Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Les arts de la haute Lande exposition Morcenx-la-Nouvelle, 14 mai 2022, Morcenx-la-Nouvelle. Les arts de la haute Lande exposition Morcenx-la-Nouvelle

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Morcenx-la-Nouvelle Landes EUR Exposition des Arts de le Haute Lande présentant des tableaux, de la peinture sur soie, et des créations artistiques.

Ne manquez pas de la découvrir – Accueil chaleureux assuré

Entrée libre. Exposition des Arts de le Haute Lande présentant des tableaux, de la peinture sur soie, et des créations artistiques.

Ne manquez pas de la découvrir – Accueil chaleureux assuré

Entrée libre. +33 6 77 73 72 08 Exposition des Arts de le Haute Lande présentant des tableaux, de la peinture sur soie, et des créations artistiques.

Ne manquez pas de la découvrir – Accueil chaleureux assuré

Entrée libre. Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Ville Morcenx-la-Nouvelle lieuville Morcenx-la-Nouvelle Departement Landes

Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx-la-nouvelle/

Les arts de la haute Lande exposition Morcenx-la-Nouvelle 2022-05-14 was last modified: by Les arts de la haute Lande exposition Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle 14 mai 2022 Landes Morcenx-la-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle Landes