Toutes les disciplines et tous les formats sont possibles : dessins, peintures, travaux sur papier, sculptures, photographies, textes, poésies, contes.

Le projet est réalisé en partenariat avec les écoles, les associations, les bibliothèques et médiathèque et les commerçants volontaires. Les lieux d’expositions sont divers et inhabituels pour mieux faire vivre nos villages et nos commerces.





Participation :



• Inscrivez-vous en décrivant la nature et les dimensions de votre œuvre et vos coordonnées jusqu’au 1 avril 2022.

• La date de dépôt des œuvres sera communiquée personnellement à chaque créateur.

• Vous serez libres de rester ou pas dans l’anonymat pour exposer.

• Les créations seront restituées après l’exposition.



Pour s’inscrire et pour tout renseignement : contactez la mairie du Paradou.

Pour la seconde édition, du 16 avril au 1er mai, les 3 communes du 13520, Le Paradou, Les Baux-de-Provence et Maussane Les Alpilles mettent en lumière les créations artistiques de leurs habitants pour l’arrivée du printemps !

