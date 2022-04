Les arts dans la rue Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Les arts dans la rue Vichy, 11 juin 2022, Vichy. Les arts dans la rue Rue Président Wilson et Rue du Parc Galeries du Parc des Sources Vichy

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-11 19:00:00 19:00:00 Rue Président Wilson et Rue du Parc Galeries du Parc des Sources

Vichy Allier Vichy Allier Les artistes installés sous les arcades du parc des sources peignent, dessinent, sculptent etc…. devant les visiteurs. En fin de soiree le prix du public sera décerné vers 18h puis suivront les ventes au enchères. associationartcreationvallat@gmail.com +33 6 85 17 67 26 Rue Président Wilson et Rue du Parc Galeries du Parc des Sources Vichy

dernière mise à jour : 2022-04-07 par Vichy Destinations Allier Tourisme – source : Apidae TourismeAllier Tourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Rue Président Wilson et Rue du Parc Galeries du Parc des Sources Ville Vichy lieuville Rue Président Wilson et Rue du Parc Galeries du Parc des Sources Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Les arts dans la rue Vichy 2022-06-11 was last modified: by Les arts dans la rue Vichy Vichy 11 juin 2022 Allier vichy

Vichy Allier