Meuse Bar-le-Duc 2 EUR Conférence de Claire Paillé, responsable du Musée barrois.

Le mouvement des Arts & Crafts (« arts et artisanats ») naît en Angleterre vers 1860, sous l’impulsion de deux acteurs majeurs, John Ruskin et William Morris. Face au progrès, à l’industrialisation galopante, aux changements des modes de vie, ils ont eu à cœur de réconcilier l’art et le travail autour de plusieurs principes : l’art doit être accessible, assurer une cohésion sociale et être l’expression du plaisir que prend l’homme à travailler. Tous les objets de la vie quotidienne sont concernés : la maison devient une œuvre d’art totale. +33 3 29 76 14 67 http://www.meusegrandsud.fr/ –

