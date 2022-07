Les arts aux jardins, 28 août 2022, .

Les arts aux jardins



2022-08-28 – 2022-08-28

Journée de promotion des Arts et du patrimoine de Morlanne. Exposition, création et vente de peinture de nombreux artistes qui investiront les jardins des habitants. Le parc et la cour du château seront aussi accessibles, ainsi que différents espaces publics d’intérêt. Animation musicale, contes et ateliers divers tout au long de la journée. Buvette et restauration.

+33 6 86 78 97 51

Morlanne Tourisme et Culture

dernière mise à jour : 2022-07-01 par