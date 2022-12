Les arts au village Saint-Benoist-sur-Vanne Saint-Benoist-sur-Vanne Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Saint-Benoist-sur-Vanne Catégories d’évènement: Aube

Saint-Benoist-sur-Vanne

Les arts au village Saint-Benoist-sur-Vanne, 2 septembre 2023, Saint-Benoist-sur-Vanne Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Saint-Benoist-sur-Vanne. Les arts au village Saint-Benoist-sur-Vanne Aube 2 Rue Maréchal Foch

2023-09-02 12:00:00 – 2023-09-03 19:00:00 Saint-Benoist-sur-Vanne

Aube Saint-Benoist-sur-Vanne Samedi 2 et dimanche 3 septembre : SAINT BENOIST SUR VANNE – Les Arts au Village. Une cinquantaine d’artistes exposent leurs sculptures et peintures chez les habitants et dans les rues du village le samedi de 12h à 19h et dimanche de 10h à 19h. Tombola sur place, tirage au sort le dimanche en fin d’après-midi. Organisés par Sab‘anim. Contact : +33 (0)3 25 40 85 34 – +33 (0)6 75 92 71 69 – sab-anim@orange.fr sab-anim@orange.fr Saint-Benoist-sur-Vanne

dernière mise à jour : 2022-12-20 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

Détails Catégories d’évènement: Aube, Saint-Benoist-sur-Vanne Autres Lieu Saint-Benoist-sur-Vanne Adresse Saint-Benoist-sur-Vanne Aube 2 Rue Maréchal Foch Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Ville Saint-Benoist-sur-Vanne Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Saint-Benoist-sur-Vanne lieuville Saint-Benoist-sur-Vanne Departement Aube

Saint-Benoist-sur-Vanne Saint-Benoist-sur-Vanne Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Saint-Benoist-sur-Vanne Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoist-sur-vanne-office-de-tourisme-du-pays-dothe-armance-saint-benoist-sur-vanne/

Les arts au village Saint-Benoist-sur-Vanne 2023-09-02 was last modified: by Les arts au village Saint-Benoist-sur-Vanne Saint-Benoist-sur-Vanne 2 septembre 2023 Aube Saint-Benoist-sur-Vanne Saint-Benoist-sur-Vanne Aube 2 Rue Maréchal Foch Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Saint-Benoist-sur-Vanne Aube

Saint-Benoist-sur-Vanne Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Saint-Benoist-sur-Vanne Aube