Merveilles zone 24 novembre 2023 – 17 mars 2024 les arts au mur artothèque Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h

Depuis 2005, l’artothèque de Pessac invite chaque année un.e artiste dans le cadre d’une création d’exposition soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Après Stéphane Couturier, Abdelkader Benchamma, Philippe Fangeaux, Laurent Le Deunff, Cédric Couturier, Laurent Sfar, Joachim Schmid, Detanico & Lain, Pierre Labat, Sébastien Vonier, Hippolyte Hentgen, Julien Nédélec, Guillaume Pinard, Chourouk Hriech, Estelle Deschamp, Ladislas Combeuil, Jeanne Tzaut, Camille Beauplan, l’artothèque a le plaisir d’accueillir Louis Granet en 2023.

« Pour « Merveilles zone », je remets mon dessin au centre. Le dessin qui me caractérise. Celui que j’ai appris à développer depuis ma jeunesse, qui m’a permis de comprendre le rythme d’une bande dessinée ou la composition d’une peinture. Ce sont mes souvenirs de voyage dans le sud-est et d’images captées : les oliviers, les filets de chantier dans la forêt, les méduses de ma femme, le plongeon dans une piscine, la fumée d’une cigarette, le ciel à 21h quand il commence à faire nuit …

Cette exposition a quelque chose de l’ordre de l’intime. Je l’adore et je la construis comme une histoire. » Louis Granet

les arts au mur artothèque 2 bis avenue Eugène et Marc Dulout Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T14:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Louis Granet, Domaine Daronne [détail], 2023, @Romain Darnaud