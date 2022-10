Exposition « Merci de bien vouloir » Les arts au mur artothèque Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Exposition « Merci de bien vouloir » Les arts au mur artothèque, 25 novembre 2022, Pessac. Exposition « Merci de bien vouloir » 25 novembre 2022 – 18 mars 2023 Les arts au mur artothèque

Entrée libre.

Du 25 novembre au 19 mars 2023, retrouvez l’exposition de peintures « Merci de bien vouloir » à l’artothèque, des œuvres signées Camille Beauplan. Les arts au mur artothèque 2bis Avenue Eugène et Marc Dulout 33600 Pessac Le Bourg Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine Depuis 2005, l’artothèque de Pessac invite chaque année un.e artiste dans le cadre d’une création d’exposition soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et a le plaisir d’accueillir Camille Beauplan en 2022. Ses oeuvres sont teintées d’étrangeté. Elle observe la ville et peint des paysages urbains figuratifs et réalistes auxquels elle ajoute des détails bizarres, inspirés d’instants personnels ou de moments que nous avons tous vécus. Elle a récemment exposé à BAD off, Bleu Satellite à Bordeaux et au 65ème salon de Montrouge en 2021. Elle participera à la résidence Fanatikart à Paris en 2023. L’exposition Merci de bien vouloir présentée à l’artothèque déploie un univers composé d’images peintes et imprimées, fixes et en mouvements, silencieuses et bruyantes. Un espace immersif qui parle de notre ambivalence et de celle du monde dans lequel nous vivons. Entre Jacques Tati et David Lynch, il faut dériver au milieu des images comme Camille Beauplan dérive dans les environnements qu’elle traverse, dans sa vie de famille, dans son identité. Infos pratiques Ouvert du mardi au samedi : 14h > 18h

2bis, av. Eugène et Marc Dulout à Pessac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T14:00:00+01:00

2023-03-18T18:00:00+01:00

