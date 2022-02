Les Arts au Marché : Jules Trottoir, bonimenteur professionnel avec son orgue de barbarie Monbazillac, 19 juin 2022, Monbazillac.

Les Arts au Marché : Jules Trottoir, bonimenteur professionnel avec son orgue de barbarie Marché rural Le bourg Monbazillac

2022-06-19 – 2022-06-19 Marché rural Le bourg

Monbazillac Dordogne

La mairie de Monbazillac a décidé de vous proposer cette année des animations culturelles sur le marché du dimanche matin sous la halle du village. Une fois par mois, une compagnie d’art vous plongera dans un univers artistique riche et varié, en lien avec les saisons… Musique, danse, théâtre et beaucoup d’autres surprises !

Nous vous attendons avec plaisir pour partager avec vous un petit moment convivial et culturel ! Bien sûr, vous retrouverez sur le marché vos producteurs locaux, et leurs produits frais.

La mairie de Monbazillac a décidé de vous proposer cette année des animations culturelles sur le marché du dimanche matin sous la halle du village. Une fois par mois, une compagnie d’art vous plongera dans un univers artistique riche et varié, en lien avec les saisons… Musique, danse, théâtre et beaucoup d’autres surprises !

Nous vous attendons avec plaisir pour partager avec vous un petit moment convivial et culturel ! Bien sûr, vous retrouverez sur le marché vos producteurs locaux, et leurs produits frais.

+33 5 53 58 30 32

La mairie de Monbazillac a décidé de vous proposer cette année des animations culturelles sur le marché du dimanche matin sous la halle du village. Une fois par mois, une compagnie d’art vous plongera dans un univers artistique riche et varié, en lien avec les saisons… Musique, danse, théâtre et beaucoup d’autres surprises !

Nous vous attendons avec plaisir pour partager avec vous un petit moment convivial et culturel ! Bien sûr, vous retrouverez sur le marché vos producteurs locaux, et leurs produits frais.

Mairie Monbazillac

Marché rural Le bourg Monbazillac

dernière mise à jour : 2021-08-23 par