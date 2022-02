Les Arts au château – Exposition Solliès-Pont Solliès-Pont Catégories d’évènement: Solliès-Pont

Var

Les Arts au château – Exposition Solliès-Pont, 8 mars 2022, Solliès-Pont. Les Arts au château – Exposition Le château 1 rue de la République Solliès-Pont

2022-03-08 – 2022-03-17 Le château 1 rue de la République

Solliès-Pont Var Solliès-Pont Hommage à “une femme libre et passionnée” :George Sand.

Conférence sur George Sand par Pascal Casanova.

Conférence le jeudi 10 mars à 18h15 – Salle Léon Vérane.

Pass sanitaire obligatoire. jeanne.autran@orange.fr +33 6 68 62 90 51 Le château 1 rue de la République Solliès-Pont

dernière mise à jour : 2022-02-21 par Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau

Détails Catégories d’évènement: Solliès-Pont, Var Autres Lieu Solliès-Pont Adresse Le château 1 rue de la République Ville Solliès-Pont lieuville Le château 1 rue de la République Solliès-Pont Departement Var

Solliès-Pont Solliès-Pont Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sollies-pont/

Les Arts au château – Exposition Solliès-Pont 2022-03-08 was last modified: by Les Arts au château – Exposition Solliès-Pont Solliès-Pont 8 mars 2022 Solliès-Pont Var

Solliès-Pont Var