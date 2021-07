Les arts (ANNULE) Les Grands Chapeaux, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Bayeux.

Les arts (ANNULE)

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Les Grands Chapeaux

Viens donc t’initier aux arts du Slam, de la Bande dessinée avec une équipe professionnelle. Le séjour est rythmé par des ateliers artistiques et de loisirs pour développer ton esprit créatif et réveur. **Les ateliers:** Jeux de rôle (immersion dans la thématique) Tous à Vélo à la rencontre des arts de la rue (musique/chant) Ecriture saynètes/atelier Musique bande son Atelier bande son / atelier Saynète petit groupe Ecriture SLAM – instrumentalisation des textes Enregistrement des voix – écriture sénario d’un clip Arts de la rue (intervenant) – intégration dans le cilp Théâtre d’impro **Les objectifs du séjour:** Associer le jeune à la vie du séjour par • l’organisation de petits groupes d’atelier, pour pouvoir favoriser la rencontre et le partage. Permettre la confiance en soi et l’estime de soi par • la prise de conscience de ses propres ressources linguistiques et de sa créativité • la capacité à s’exprimer publiquement devant un auditoire et à vaincre ses difficultés Développer des compétences d’expression personnelle écrite et orale par • la capacité à faire émerger son ressenti, sa pensée propre • la capacité à concevoir des écrits et des mises en voix personnalisées • une nouvelle appréciation de l’écoute, du jugement, de l’analyse critique et de l’argumentaire

535

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Les Grands Chapeaux 42 rue saint jean 14400 bayeux Bayeux Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T15:30:00;2021-07-23T15:30:00 2021-07-23T16:00:00