Les Arts à Semur Semur-en-Brionnais, 21 août 2021, Semur-en-Brionnais.

Les Arts à Semur 2021-08-21 10:00:00 – 2021-08-22 19:00:00 Le Bourg Autour de la Collégiale

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Semur-en-Brionnais

EUR Tout un été autour de la culture ! Au programme : présentation de 8 expositions de dessin, peintures et collages dans le village, rencontres avec les artistes, balades picturales accompagnées, ateliers de peinture et de collage. Buvette et animations.

jlc@lesartsasemur.com http://lesarstasemur.com/

