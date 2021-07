Les Arts à Semur Semur-en-Brionnais, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Semur-en-Brionnais.

Les Arts à Semur 2021-07-24 10:00:00 – 2021-07-25 19:00:00 Le Bourg Autour de la Collégiale

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Semur-en-Brionnais

0 0 EUR Tout un été autour de la culture !

Avec la présence de M. Franck FOUQUET qui présentera ses œuvres et pourra raconter sa vie professionnelle et artistique. Autour de lui, 10 autres photographes professionnels vous proposeront leurs images exposées dans des jardins privés ouverts exceptionnellement pour l’occasion. Vous pourrez visiter tous les lieux gratuitement et rencontrer les artistes qui répondront à vos questions.

M. Franck FOUQUET donnera une conférence et parlera de la photographie d’aujourd’hui et de l’évolution de la pratique. Durant ce week-end vous pourrez aussi participer à une balade photographique accompagnée, une brocante et un concours photos.

jlc@lesartsasemur.com http://lesartsasemur.com/

