Les Arts à Semur – Peinture – Littérature Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Semur-en-Brionnais

Les Arts à Semur – Peinture – Littérature Semur-en-Brionnais, 20 août 2022, Semur-en-Brionnais. Les Arts à Semur – Peinture – Littérature

Place Bouthier de Rochefort Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

2022-08-20 10:30:00 – 2022-08-21 19:00:00 Semur-en-Brionnais

Saône-et-Loire Semur-en-Brionnais EUR Nombreuses expositions autour de la peinture, du collage, de la sculpture et présence de nombreux écrivains. Nombreuses animations, ateliers arbre à poèmes, calligraphie, reliure, stage d’aquarelle… http://lesartsasemur.com/ Nombreuses expositions autour de la peinture, du collage, de la sculpture et présence de nombreux écrivains. Nombreuses animations, ateliers arbre à poèmes, calligraphie, reliure, stage d’aquarelle… Semur-en-Brionnais

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Semur-en-Brionnais Autres Lieu Semur-en-Brionnais Adresse Place Bouthier de Rochefort Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Ville Semur-en-Brionnais lieuville Semur-en-Brionnais Departement Saône-et-Loire

Les Arts à Semur – Peinture – Littérature Semur-en-Brionnais 2022-08-20 was last modified: by Les Arts à Semur – Peinture – Littérature Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais 20 août 2022 Place Bouthier de Rochefort Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire