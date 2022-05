Les artistes vous présentent leur jardin Jardin Littéraire de Sculptures Bassillac et Auberoche Catégories d’évènement: Bassillac et Auberoche

Dordogne

Les artistes vous présentent leur jardin Jardin Littéraire de Sculptures, 5 juin 2022, Bassillac et Auberoche. Les artistes vous présentent leur jardin

Jardin Littéraire de Sculptures, le dimanche 5 juin à 16:00 Entrée : 4€ (visite libre), 5€ (visite contée), gratuit -10 ans..

Visite guidée et contée par les artistes avec explications sur la démarche littéraire par rapport aux sculptures, et la transmission des secrets et styles de créations (art’récup, land art…). Jardin Littéraire de Sculptures La Forêt – Blis-et-Born, 24330 Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche Blis-et-Born Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bassillac et Auberoche, Dordogne Autres Lieu Jardin Littéraire de Sculptures Adresse La Forêt - Blis-et-Born, 24330 Bassillac et Auberoche Ville Bassillac et Auberoche lieuville Jardin Littéraire de Sculptures Bassillac et Auberoche Departement Dordogne

Jardin Littéraire de Sculptures Bassillac et Auberoche Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassillac-et-auberoche/

Les artistes vous présentent leur jardin Jardin Littéraire de Sculptures 2022-06-05 was last modified: by Les artistes vous présentent leur jardin Jardin Littéraire de Sculptures Jardin Littéraire de Sculptures 5 juin 2022 Bassillac et Auberoche Jardin Littéraire de Sculptures Bassillac et Auberoche

Bassillac et Auberoche Dordogne