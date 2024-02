Les artistes sur la Côte de Nacre de 1800 à nos jours Place Albert Lemarignier Ouistreham, samedi 6 juillet 2024.

Les artistes sur la Côte de Nacre de 1800 à nos jours Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Vendredi

Si la Côte de Nacre a moins attiré d’artistes notoires que sa voisine la Côte Fleurie, Louis Valtat et Stanislas Lepine y ont posé leurs chevalets et bon nombre d’artistes régionaux ou parisiens, en villégiature sur cette frange du littoral entre Ouistreham Riva-Bella et Courseulles sur Mer, ont laissé des œuvres d’un charme absolu. Victor Tesnière et Eduardo-Leon Garrido en font partie.

Comment les artistes de la fin du XIXe siècle et ceux d’aujourd’hui se sont emparés des paysages de la côte de Nacre ? En quoi celle-ci est-elle source d’inspiration pour eux ? L’exposition se découvre de manière chronologique et autour de thématiques, nous emmenant d’abord au cœur du XIXe siècle, puis dans l’environnement de la pêche à pied et des ports, pour s’attarder ensuite aux activités balnéaires faites de sport sur la plage et de bains de mer, pour enfin embrasser la période de la seconde guerre mondiale et l’époque contemporaine.

Si la Côte de Nacre a moins attiré d’artistes notoires que sa voisine la Côte Fleurie, Louis Valtat et Stanislas Lepine y ont posé leurs chevalets et bon nombre d’artistes régionaux ou parisiens, en villégiature sur cette frange du littoral entre Ouistreham Riva-Bella et Courseulles sur Mer, ont laissé des œuvres d’un charme absolu. Victor Tesnière et Eduardo-Leon Garrido en font partie.

Comment les artistes de la fin du XIXe siècle et ceux d’aujourd’hui se sont emparés des paysages de la côte de Nacre ? En quoi celle-ci est-elle source d’inspiration pour eux ? L’exposition se découvre de manière chronologique et autour de thématiques, nous emmenant d’abord au cœur du XIXe siècle, puis dans l’environnement de la pêche à pied et des ports, pour s’attarder ensuite aux activités balnéaires faites de sport sur la plage et de bains de mer, pour enfin embrasser la période de la seconde guerre mondiale et l’époque contemporaine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-09-01

Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes

Ouistreham 14150 Calvados Normandie info@ville-ouistreham.fr

L’événement Les artistes sur la Côte de Nacre de 1800 à nos jours Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Caen la Mer