Centre socio-éducatif, le samedi 27 novembre à 15:00

[http://www.lafls.fr](http://www.lafls.fr) 2021, l’association “Les Artistes font leur Show” vous propose son spectacle pour découvrir des artistes aux talents mutliples : magie, danse, chant, ventriloque, mentalisme… Début du spectacle à 15h (ouverture des portes à 14h) Centre Socio-Educatif, rue Gustave Delory à Wattrelos Tarifs : 7€ – 3€ les enfants de 5 à 12 ans Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Wattrelos ou sur www.lafls.fr Informations au 03.20.75.85.86

7€ – 3€ (enfant de 5 à 12 ans)

2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T21:00:00

