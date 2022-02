LES ARTISTES FEMMES DANS LES AVANT-GARDES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe EUR 12 12 Dans les premières années du XXe siècle, au moment même où un art d’avant-garde se met en place, les femmes acquièrent enfin la possibilité d’être des artistes reconnues. Suzanne Valadon, Jacqueline Marval, Tamara Lempicka, Sonia Delaunay, Claude Cahun… prennent part à cette aventure, ouvrant la voie à plusieurs générations d’artistes-femmes. Une conférence de la SAMM. « Les artistes femmes dans les avant-gardes » par Christel Nouviale. https://samm72musee.wixsite.com/samm/saison-samm-2021-2022 Dans les premières années du XXe siècle, au moment même où un art d’avant-garde se met en place, les femmes acquièrent enfin la possibilité d’être des artistes reconnues. Suzanne Valadon, Jacqueline Marval, Tamara Lempicka, Sonia Delaunay, Claude Cahun… prennent part à cette aventure, ouvrant la voie à plusieurs générations d’artistes-femmes. Une conférence de la SAMM. Le Mans

