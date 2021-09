Naves Naves Allier, Naves Les Artistes et Artisans de Gannat fêtent le patrimoine local Naves Naves Catégories d’évènement: Allier

Les Artistes et Artisans de Gannat fêtent le patrimoine local Naves, 18 septembre 2021, Naves. Les Artistes et Artisans de Gannat fêtent le patrimoine local 2021-09-18 – 2021-09-19

Naves Allier Naves L’association « les Artistes et Artisans » prêtent leur concours à la valorisation d’un patrimoine bâti, à savoir le Château de Naves. Exposition de peintures dans l’enceinte de la forteresse. maison-des-arts@orange.fr +33 4 70 90 31 79 https://maison-des-arts-gannat.jimdo.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

