Le séjour sera ponctué en demi-journée. Le théâtre, l’expression, la culture seront approfondies de la façon suivante : – Des artistes de la compagnie « en corps en l’air » interviendront sur des activités de découvertes artistiques et sportives (accrosport), de création de spectacle. Le travail d’’expression corporelle et de confiance en soi sera développé. – Un intervenant en danse diplômé d’état proposera des ateliers d’expressions corporelle et des activités de gestions des émotions se en début de séjour. Cela nous permettra de comprendre les besoins individuels de chaque enfant et ce sur quoi les ateliers seront accentués -Un animateur du séjour en formation « art et spectacle » (DN MAD e-spectacle option régie son pour le spectacle vivant) proposera des animations sur la découverte des différents métiers liés au monde du spectacle. Par cet animateur, nous allons développer la curiosité et l’ouverture d’esprit des jeunes car ils pourront découvrir tous les métiers liés aux mondes artistiques et du spectacle. Cela permettra aux jeunes qui ne veulent pas monter sur scène le dernier jour, de pouvoir participer activement au spectacle par un métier dit de l’ombre et cela permettra de faire découvrir aux jeunes qu’il y a des métiers non connus qui sont indispensables dans les métiers de l’art. – L’animatrice du séjour qui a fait partie d’une troupe amateure apportera ses compétences artistiques dans le projet et permettra de développer l’esprit créatif des jeunes Des ateliers autours d’autres pratiques artistiques telles que la peinture et la photographie seront proposées en collectif et seront repris individuellement dans la création d’un carnet de bord afin d’avoir un support pour le retour en famille afin de partager cette semaine.

