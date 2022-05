LES ARTISTES EN HERBE Courtenay Courtenay Catégories d’évènement: Courtenay

LES ARTISTES EN HERBE Courtenay, 25 juillet 2022, Courtenay. LES ARTISTES EN HERBE

du lundi 25 juillet au vendredi 26 août à Courtenay

Séjours de 5 jours : du 25 au 29 juillet 2022 du 1er au 05 août 2022 du 08 au 12 août 2022 du 15 au 19 août 2022 du 22 au 26 août 2022 Au coeur d’un magnifique parc de 4ha, avec une forêt et un étang privatif, le centre accueille nos petits artistes en herbe ! Au programme : Mise en place d’un véritable spectacle avec des ateliers qui laisseront le choix aux enfants de développer leurs talents personnels : création d’histoires, atelier d’expression, création de décors , création de déguisement, atelier maquillage sans oublier le spectacle final ! Des activités nature viendront compléter le programme ; jeux de pistedans la forêt, soins aux animaux, parcours acrobranche, baignades en piscine…

370 € Transport inclus

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Courtenay Courtenay Courtenay Isère

