Les artistes de l’atelier de Sylvie Marcillaud Rue du Château Saint-Jean-de-Côle, lundi 17 juin 2024.

Les artistes de l’atelier de Sylvie Marcillaud Rue du Château Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Figuratif. Aquarelles et peintures à l’huile

Figuratif. Aquarelles et peintures à l’huile

Visible pendant les horaires de l’Office de Tourisme de St Jean de Côle samedi et lundi après-midi de 14h à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h30 12h30 et 14h 17h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-17 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:30:00

Rue du Château Office de Tourisme

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine sylvie.marcillaud@orange.fr

L’événement Les artistes de l’atelier de Sylvie Marcillaud Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2024-03-05 par Isle-Auvézère