Les artistes de la Renaissance face aux couleurs physiques des matériaux animaux Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Les artistes de la Renaissance face aux couleurs physiques des matériaux animaux Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, 3 juin 2022, Fontainebleau. Les artistes de la Renaissance face aux couleurs physiques des matériaux animaux

Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, le vendredi 3 juin à 15:00

Avant l’essor des théories physiques qui permirent d’expliquer les couleurs non pigmentaires de certains matériaux animaux comme les plumes ou la nacre, les artistes et leurs clients étaient à la fois admiratifs et intrigués par de tels phénomènes chromatiques. Ils cherchèrent à les mettre à profit, souvent avec succès, parfois échouant cruellement à « travailler » des matériaux dont ils ne comprenaient pas les propriétés. La table ronde réunira deux historiens de l’art et une physicienne afin de donner des clés de compréhension de quelques œuvres emblématiques. _ Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Quartier Henri IV - Grande Salle Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Quartier Henri IV - Grande Salle Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Quartier Henri IV - Grande Salle Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Les artistes de la Renaissance face aux couleurs physiques des matériaux animaux Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle 2022-06-03 was last modified: by Les artistes de la Renaissance face aux couleurs physiques des matériaux animaux Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Château de Fontainebleau - Quartier Henri IV - Grande Salle 3 juin 2022 Château de Fontainebleau - Quartier Henri IV - Grande Salle Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne